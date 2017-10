The Vamps dévoilent "Personal", leur nouveau single ft Maggie Lindemann

Tournée à travers le monde, N°1 dans les charts anglais, plus rien n’arrête The Vamps ! Le groupe britannique mené par Bradley Simpson publie cette année un concept album en deux parties : Night (sortie en juillet) & Day (attendue pour décembre). Porté par le single « Middle of the Night » featuring Martin Jensen, le troisième album de The Vamps a été largement influencé par la musique électro. Il semble que les garçons aient décidé de poursuivre dans cette direction si l’on en juge par le nouveau single « Personal », extrait de l’album Day. Brad Simpson, James McVey, Tristan Evans et Connor Ball ont cette fois fait équipe avec Maggie Lindemann, jeune chanteuse américaine en pleine ascension. « Ça sonne différemment de tout ce que nous avons fait auparavant, a expliqué le chanteur. C’est basé essentiellement sur les paroles, les éléments rythmiques et mélodiques. Tout tourne autour des voix et leur évolution au fur et à mesure de la chanson ». Une chose est sûre, vous allez avoir ce refrain en tête toute la journée !

???? Our new single 'Personal' ft. Maggie Lindemann is out now ????Check it out here: https://t.co/VQHxEGyO1y pic.twitter.com/NhUiWf3dwa — The Vamps (@TheVampsband) October 12, 2017

Habitués des collaborations en tout genre, les musiciens britanniques ont par ailleurs expliqué que la rencontre avec Maggie Lindemann avait été particulièrement fructueuse. « On a toujours aimé travailler avec de nouvelles personnes. Quand on a entendu la chanson de Maggie « Pretty Girl », on savait qu’elle allait être géniale. C’est vraiment quelqu’un de très talentueux et sa voix a énormément apporté au single. » Encore relativement méconnus en France, The Vamps figurent parmi les groupes anglais les plus populaires du moment. Dès sa sortie cet été, l’album Night s’est classé dans le top 10 d’iTunes dans plus de vingt pays, notamment en Argentine, en Inde, en Australie et aux Philippines. Le quatuor connait un succès fulgurant dans son pays d’origine et est actuellement en pleine tournée mondiale. Lorsque nous les avions rencontrés au début de l’été, les garçons nous avaient promis qu'ils reviendraient très vite en France et soyez sûrs qu'ils tiendront parole : un concert est d’ores et déjà prévu à Paris au mois de mai, et tous les détails seront annoncés sous peu.