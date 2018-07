The Vamps : We Don't Care, la lyrics video dévoilée 

Il y a quelques semaines les garçons de The Vamps débarquaient avec leur morceau Just My Type. Un titre acidulé d'une pop plutôt colorée et dont le clip, tourné dans les rues marocaines de Rabat, annonçait le départ en vacances. Cette fois ci, toujours dans l'esprit summer vibes, The Vamps s'associe au JD producteur Sigala sur We Don't Care. Une année 2018 plutôt prolifique pour Bradley Simpsons et compagnie. Eh oui, le groupe n'est pas sans reste puisqu'ils sont sur le podium des charts albums avec Night And Day et que leur clip pour leur morceau Just My Type n'est pas loin d'atteindre les 10 millions de vues. C'est plutôt pas mal, non ? Peut être détrôneront-ils Dake et son album Scorpion... C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Pour ceux qui ne l'aurait pas encore vu, on vous propose de découvrir le dernier titre sur la liste du groupe et de profiter du soleil, la musique dans les oreilles et les pieds dans l'herbe. Pieds nus, hein... Sinon ça ne sert à rien !