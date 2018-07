The Vamps : Just My Type, leur nouveau clip à découvrir !

Les quatre garçons ont bien grandi depuis leur premier titre Can We Dance et aujourd’hui on les retrouve bien moins juvéniles à arpenter les rues de Rabat, au Maroc, dans leur dernier clip Just My Type, issu de leur nouvel album Night and Day, prévue pour le 13 juillet.

The Vamps a choisi de fouler une nouvelle fois les rues marocaines. Après Chefchaouen, Ouarzazate et Marrakech, c’est au tour de la capitale d’accueillir les jeunes anglais pour un jeu amoureux. Depuis sa diffusion, le clip Just My Type a engendré pas loin de 900 000 vues en 24h. Ce dernier met en scène le leader du groupe Bradley Simpson dans un jeu de séduction, semble-t-il, à sens unique. Eh oui, on assiste là au fameux schéma « Suis-moi je te fuis. Fuis-moi je te suis ». Véritable jeu du chat et de la souris !

Les plus baroudeurs d’entre nous reconnaîtront les belles rues bleutés des ouadaya, les rives de Bouregreg ainsi que le célèbre Café Maure. Une fresque marocaine accompagnée d’une musique pop agrémentée d’un son plus rock qu’on ne se lasse pas de visionner !