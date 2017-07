Alors que la série The Vampire Diaries a pris fin il y a quelques mois désormais, Michael Malarkey a repris les chemins qui mènent vers la musique depuis quelques temps. En mai dernier, l'interprète d'Enzo est d'ailleurs venu à Paris afin de dévoiler son premier album en exclu à une poignée de fans chanceux ! Intitulé "Mongrels", son tout premier opus sera disponible dès le 8 septembre prochain avec pas moins de 12 nouveaux titres dont, "Scars", qui est le tout premier avant-goût d'ores et déjà disponible. Entre mélancolie, paroles poignantes et mélodies accompagnées d'un peu plus d'arrangements par rapport à ses anciens titres, Michael Malarkey se dévoile totalement dans cet album... Il l'avait promis, qui dit nouvel album dit aussi tournée ! Michael Malarkey sera bientôt de retour à Paris...

Comme il l'avait dévoilé dans son interview il y a quelques mois, la sortie de "Mongrels" serait suivie d'une vraie tournée ! Michael Malarkey a tenu sa promesse et il sera bien à nouveau de passage dans notre capitale... Mais quand ? Le 2 décembre prochain au Point Éphémère ! C'est à Paris qu'il clôturera cette tournée après être passé dans des villes telles que Barcelone, Prague, Berlin, Varsovie, Amsterdam ou encore Cologne. Alors que Michael Malarkey rencontre un très fort succès lors de ses passages en France mais aussi en Europe, ne loupez donc pas la mise en vente des places qui se fera demain, vendredi 28 juillet, via le site de l'artiste ! Better hurry comme on dit...