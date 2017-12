Tristesse chez les fans français de The Vampire Diaries mais surtout de Michael Malarkey ! Avec la fin de la série, de nombreux acteurs se sont tournés vers d'autres occupations, certains dans de nouvelles séries, d'autres prennent du bon temps tandis que d'autres sont passés derrière la caméra. Pour d'autres, c'est la musique ! C'est notamment le cas de Michael Malarkey dont c'est la seconde passion et qui a déjà partagé son talent à travers divers premiers EP. En septembre dernier, Michael Malarkey a dévoilé un voyage au coeur des Mongrels en dévoilant son tout premier album ! Un premier opus où l'artiste se dévoile complètement à travers des musiques mélancoliques qui lui sont propres mais aussi des titres rock et plus travaillés. Alors qu'on attendait son retour à Paris, le chanteur a malheureusement dû annuler...

???????? ???????? ???????? I'm so sorry about this guys. You know I wouldn't do this unless absolutely necessary, but my hands are completely tied. #mongrelstour Une publication partagée par Michael Malarkey (@mkmalarkey) le 26 Nov. 2017 à 1h18 PST

????REMINDER: Amsterdam, Hasselt & Paris shows this week have been RESCHEDULED for May 2018. All tickets previously purchased still valid for the new dates. EXTRA TICKETS NOW ON SALE via michaelmalarkey official.com ???? Une publication partagée par Michael Malarkey (@mkmalarkey) le 30 Nov. 2017 à 3h14 PST

Michael Malarkey devait se produire hier soir au Point Éphémère pour un concert exceptionnel de son Mongrels Tour mais malheureusement, le show a été annulé, tout comme ceux d'Asmterdam et Hasselt. Malgré tous les efforts de son équipe, l'acteur a été appelé sur un nouveau tournage qui nécessitait sa présence au plus vite. Mais pas de panique ! Michael Malarkey a tenu à ne pas décevoir ses fans et a reprogrammé les dates annulées... Il sera donc de nouveau de passage à Paris le 26 mai 2018 à La Maroquinerie ! Les billets et VIP de la date précédente sont toujours valables pour cette nouvelle date et de nouveaux billets seront en vente ce lundi 4 décembre dans les points de vente habituels. Alors si vous n'aviez pas vos billets pour le concert de la dernière fois, il est temps de foncer avant que cela ne soit définitivement sold-out !