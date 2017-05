La fin d'une série ne rime pas avec fin de carrière loin de là ! Si les fans ont dû dire adieu à The Vampire Diaries il y a quelques semaines après près de 8 ans de show, les acteurs de la série se tournent désormais vers de nouveaux projets. Si la musique n'est pas quelque chose de nouveau pour Michael Malarkey puisque malgré sa carrière d'acteur, il a continué à composer, c'est pour le moment vers cette passion qu'il compte se tourner principalement ! Avec ses deux précédents EP "Knots" et "Feed The Flammes", il a su trouver son public, parfois composé des fans de la série. Et c'est grâce à l'aide de ses fans que Michael Malarkey peut désormais donner le jour à son tout premier album ! Intitulé "Mongrels", cet opus devrait voir le jour d'ici le mois de septembre et il est d'ailleurs déjà possible de le précommander juste ICI. Comme on vous l'a annoncé en début d'année, Michael Malarkey allait revenir à Paris pour un concert exclusif ! Ce week-end, c'est une listening party que le musicien a offert à une poignée de fans très chanceux. En plus de rencontrer leur acteur et chanteur favori, ils ont eu la possibilité de découvrir quelques morceaux de son album en avant-première avec les explications de l'artiste lui-même ainsi que d'assister à un concert acoustique. Une voix, une guitare et le tour est joué pour une bonne soirée en compagnie de Michael Malarkey...

Lors de ce show acoustique exclusif, Michael Malarkey y a notamment interprété en live "Scars", le premier single de "Mongrels" mais aussi d'autres titres tirés de son nouvel album comme par exemple "Dog Dreams". À la demande son public, il a aussi joué "Dancing In The Grey", l'un de ses anciens titres. "Mongrels" sera un opus composé de 12 titres qui reflètent les talents du musicien mais aussi une évolution dans sa création. Les paroles profondes et les musiques mélancoliques sont toujours présentes mais Michael Malarkey n'est plus seulement accompagné de sa guitare. Certains des titres sont composés de plus d'arrangements mais aussi parfois d'une voix féminine se liant ce dernier, terminée la guitare/voix ? Pas de panique ! Les douces chansons guitare/voix de Michael Malarkey sont elles aussi présentent à travers cet opus.

L'empreinte mélancolique de ce dernier se mêle désormais à quelques sons plus rock, un poil blues/country par moments. Le rythme de l'album balance entre chansons plus rythmées et douces, comme celles que l'on connaît déjà à l'artiste. "Mongrels" vogue aussi entre titres "dark" mais aussi des titres que l'on pourrait plus facilement entendre dans une diffusion radio. Et bien entendu, il ne faut pas oublier de tendre l'oreille afin de comprendre les paroles et métaphores de l'artiste afin d'entrer complètement dans sa bulle mélancolique puisqu'elles peuvent être toutes aussi sombres et profondes que lumineuses et apaisantes. Dans sa musique mais aussi dans son procédé créatif, on peut dire que Michael Malarkey vient de passer à l'étape bien au-dessus ! Si vous n'avez pas pu assister à cette écoute très intime, Michael Malarkey reviendra après la sortie de son album pour une tournée et il est évident qu'un passage par Paris sera inévitable pour lui... Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, redécouvrez notre live report du concert de Michael Malarkey à Paris en juin dernier !