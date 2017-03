The Vampire Diaries saison 8 : Damon et Elena se sont-ils mariés ? La productrice répond (SPOILERS)

Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, The Vampire Diaries s’est vue diffuser son tout dernier épisode I Was Feeling Epic le vendredi 10 mars dernier sur CW après huit ans de bons et loyaux services. On aurait voulu un happy ending pour les Frères Salvatore mais malheureusement l’un d’entre eux n’a pas survécu à ce Series Finale et il s’agit de Stefan à notre grand désespoir. Comme consolation on peut toujours se dire qu’il s’en est allé rejoindre sa meilleure amie Lexi, mais aussi à notre grand soulagement, qu’il y aura au moins un couple qui finit (à peu près) heureux, Damon et Elena qui se sont enfin retrouvés. Cependant la fin de l’épisode est un peu ambigüe, et on ne sait pas vraiment si Delena finissent vraiment leur vie ensemble avec un mariage heureux et de beaux enfants. Julie Plec nous éclaire un peu plus…

Dans l’une des dernières scènes, on peut apercevoir une bague de fiançailles au doigt d’Elena lorsqu’elle écrit son journal devant le caveau des Salvatore, sans qu’il ait été montré explicitement que Damon la demande en mariage. « Je pense qu’ils se sont mariés juste après les études d’Elena, mais ils n’ont pas attendu si longtemps d’avoir des enfants ! Je pense que c’est Jeremy qui a conduit sa grande soeur à l’autel durant la cérémonie et qu’il a probablement fait un doigt d’honneur à Damon en même temps ! », explique la créatrice. Rassurés ? Et si vous ne vous êtes toujours pas remis de la mort de Stefan, le co-créateur de The Vampire Diaries a expliqué pourquoi il devait mourir.