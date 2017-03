The Vampire Diaries saison 8 : Ce qu'on aurait voulu voir dans le final

Après huit ans, The Vampire Diaries s'est donc retirée la semaine dernière. Même si le final était plutôt réussi, il reste encore quelques petites choses qui nous dérangent - en même temps, personne n'est jamais vraiment satisfait. Parce que les séries nous rendent créatifs, on a imaginé quelques fins qui, selon nous, auraient pu fonctionner*. Voyez plutôt :

La bague que porte Elena dans la scène finale n'aura pas laissé les fans indifférents et forcément, beaucoup se sont demandés pourquoi est-ce que nous n'avions pas vu son mariage avec Damon. Julie Plec a expliqué que Damon aurait dû demander Elena en mariage dans le final mais faute de temps, cela a été coupé. On comprend totalement ce choix mais voir ne serait qu'un mini flash back de la cérémonie aurait été parfait.

S'il y en bien une qui méritait une fin heureuse, c'est bien Bonnie. Après toutes les épreuves traversées, on aurait bien aimé la voir faire autre chose que voyager avec l'ombre d'Enzo planant au-dessus de sa tête. Evidemment, Bonnie a besoin de voir le monde et de s'évader de Mystic Falls. Aussi, la tuer aurait été cruel - même pour rejoindre Enzo. Mais un truc avec un peu plus de pep's, ça nous aurait fait plaisir.

Ah, Enzo. Stefan l'a tué et ça, c'est sûrement l'une des choses dont on se remet le moins. Alors d'accord, ce n'était pas Stefan (plutôt une version sombre et froide de lui-même). Mais nous sommes dans The Vampire Diaries (la série où Alaric est mort au moins six fois) et on ne nous fera pas croire qu'une solution n'aurait pas pu être trouvée. Dans ce show, les scénaristes étaient capables de tout : un ultime coup de théâtre aurait été le bienvenu.

Notre fin utopique et parfaite aurait été digne d'un Disney : Damon et Elena ensemble, Caroline et Stefan heureux (avec pourquoi pas, une Caroline humaine) et Bonnie qui retrouve Enzo. C'est niais, c'est plein de guimauve (peut-être même un peu top) mais au moins, on n'aurait pas pleuré toutes les larmes de notre corps devant le final.

Il y a quelques mois, Ian Somerhalder avait été interrogé quant à sa fin idéale pour la série. Lui, il imaginait bien les deux vampires balancer leurs bagues à la mer et couler des jours heureux. Bon, on ne dit pas que cette fin était notre préférée mais le principe est là : les deux frères heureux et reposés après des siècles de tourments.

Avec le départ de Nina Dobrev, toute la série a dû être repensée et, de ce fait, il en fût de même pour le final. En soi, il était plutôt bon (si l'on oublie la mort de Stefan) mais sa grande force, c'est qu'il soit ouvert : déjà, une suite est largement envisageable. Ensuite, chacun peut interpréter les visions comme il le souhaite. Et pour ça, on remercie les scénaristes.

* Evidemment, tout est subjectif.