The Strokes : Ils terminent l'année avec un morceau inédit et l'annonce d'un nouvel album (VIDEO)

Ce mardi 31 décembre 2019 au Barclays Center de New York, The Strokes était au coeur d'un concert exceptionnel. Un moyen idéal pour les fans du groupe de terminer l'année en beauté et d'entamer une nouvelle décennie aux sons des tubes de Julian Casablancas et de ses acolytes. Seulement voilà, alors que le public pensait assister à un concert classique du groupe de rock, ces derniers n'ont pas été déçus puisque les artistes avaient préparé de nombreuses surprises. En effet, c'est sur scène durant leur prestation que les membres de Strokes ont annoncé la sortie d'un nouvel album en 2020.

"Oui, on a un nouvel album qui va bientôt sortir ! 2020, nous voilà", s'écrie Julian Casablancas dans son micro avant d'ajouter "Les années 2010, quel que soit leur putain de nom, on nous les a enlevées. Et maintenant, on a été dégelés et on est de retour. Si vous aimez vraiment quelqu’un, vous serez congelé avec lui. Vous savez quoi ? Je ne sais pas ce que je dis en général, et je divague beaucoup, mais je vous aime, les gars, et c’est un vrai honneur de partager la scène et cette nuit avec vous." Une annonce assez étrange mais qui n'a pas empêché le groupe d'interpréter un morceau inédit intitulé Ode to the Mets. Un titre qui figura probablement dans leur opus à venir.