The Strokes : Ils confirment une date de sortie pour leur album !

Ce lundi 10 février, The Strokes se produisait lors d'un événement organisé par le candidat à la Présidentielle américaine : Bernie Sanders. En plus de certains de leurs titres iconiques, les membres du célèbre groupe de rock ont interprété Bad Decisions et At the Door, deux morceaux inédits. Toutefois, ce qui a vraiment interpellé les fans présents lors de l'événement, c'est lorsque Julian Casablancas a annoncé à la foule "L'album arrive le 10 avril prochain". Une nouvelle qui débarque après plusieurs mois de suspens et la récente annonce d'une tournée en Europe dont un spectacle à l'Olympia.

THE STROKES NEW ALBUM COMES OUT APRIL 10 pic.twitter.com/hUmlJxZ8Df — Jules (@machineegum) February 11, 2020

Si, pour le moment, très peu d'informations ont été révélées par les équipes de The Strokes, plusieurs visuels et vidéos avaient été mises en place pour promouvoir l'arrivée d'un nouveau projet intitulé The New Abnormal. Celui-ci arrivera donc trois ans après leur EP Future Present Past et 7 ans après Comedown Machine.