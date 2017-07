Le début d'une nouvelle ère a sonné pour les cinq membres de The Strokes. Si le groupe a sorti l'ep Future Present Past en 2016, les fans attendaient un peu plus de la part de leurs idoles qui ont clairement donné un nouveau souffle au rock dans les années 2000 avec des albums mythiques tels que Is This It, Room On Fire et First Impressions Of Earth. Ils vous manquent ? Ça tombe bien, puisque Julian Casablancas, Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture et Albert Hammond Jr. ont retrouvé le chemin du studio pour enregistrer un nouvel album. C'est le père d'Albert Hammond Jr. qui a vendu la mèche dans une nouvelle interview pour The West Australian. Plus de détails en dessous !

"Ils sont en train d'enregistrer un nouvel album en ce moment avec un producteur génial qui s'appelle Rick Rubin. Je parle à mon fils tous les jours et il dit qu'ils sont vraiment contents. Je suis persuadé que ça sera un album à succès.", avoue Albert Hammond Sr. au média australien. Vous ignorez qui est Rick Rubin ? Ce producteur américain de renom a travaillé avec des centaines d'artistes durant sa carrière, et pas n'importe lesquels ! Pour n'en citer que quelques uns : Linkin Park, Lady Gaga, Kanye West, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey qui vient de sortir Lust For Life, JAY-Z, Jake Bugg, James Blake, Dixie Chicks, Shakira, Metallica, Aerosmith, Weezer, Adele, System of a Down, Mick Jagger, Audioslave, Justin Timberlake, Ed Sheeran, Eminem, Frank Ocean... Oui, c'est impressionnant ! Les Strokes souhaitaient travailler avec Rick Rubin depuis longtemps, voilà une bonne chose de faite ! Vivement qu'on puisse entendre le résultat... en 2017 ?