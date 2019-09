The Strokes : Arrêtez tout, leur nouvel album est prêt !

Lorsqu'il s'agit des Strokes, on ne compte même plus le nombre de fois où l'on a annoncé qu'ils revenaient avec un nouvel album. On ne préfère donc pas trop s'emballer. Mais quand même, après une récente tournée et un titre dévoilé lors d'un concert à Los Angeles, il se pourrait bien que ces révélations se concrétisent. Et pour cause, c'est Nick Valensi, le guitariste de la bande, qui a annoncé lui-même dans un entretien avec la station de radio new-yorkaise WAXQ, que l'album était fini d'être enregistré et qu'ils étaient en plein mixage. Alors, vrai ou faux ?

Si chacun des cinq membres des Strokes avait pris le temps de vaquer à ses occupations et ses projets personnels, il semblerait que le temps des retrouvailles ait définitivement sonné. Pour ce qui est d'une date de sortie, il ne faut pas s'attendre à avoir la réponse de suite. "Quand ? Je ne saurais vous le dire. Mais je peux vous le confirmer avec une certaine assurance" a ajouté Valensi au journaliste. Une nouvelle qui n'est pas sans réjouir les nombreux fans du groupe qui n'avait rien vu de neuf de la part du groupe depuis l'EP Future Present Past.