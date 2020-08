The Sleepless Nights Chapter, Taylor Swift dévoile une nouvelle compilation de Folklore

Le 24 juillet dernier, à la surprise générale, Taylor Swift dévoilait son nouvel album : à peine publié, Folklore a battu des records, permettant à la chanteuse d'entrer dans l'Histoire. Il faut dire qu'avec cet opus, Taylor Swift a choisi d'explorer une toute nouvelle vision artistique : l'interprète de Lover s'est éloignée de la pop pailletée et colorée de son dernier opus pour mieux revenir à une musique indé, plus profonde. Alors que Cardigan (premier extrait) est toujours au sommet des charts, Taylor Swift a trouvé une façon originale de faire découvrir le reste de ses titres. Comment ? En les regroupant par chapitres. Après The Escapism Chapter, place à The Sleepless Nights Chapter.

Ce chapitre propose exile (ft. bon Iver), hoax, my tears ricochet, illicit affairs, this is me trying ainsi que mad woman. Sur exile, Bon Iver et Taylor Swift explorent ainsi les ruines d'une relation tuée par le manque de communication. Mais, c'est my tears ricochet qui attire l'attention : métaphore parfaite de la bataille menée contre son ancien label, le titre (travaillé avec Jack Antonoff) est de loin le plus poignant de l'album.

The Sleepless Nights Chapter est à découvrir sans plus attendre sur toutes les plateformes !