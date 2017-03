The Shins : Name For You, deux clips dévoilés

Ce vendredi 10 mars sort Heartworms, cinquième album des Shins. 5 ans après Port of Morrow le groupe de James Mercer, qu’on a rencontré en interview, revient en force avec un album où la pop mélancolique qui a fait leur succès continue à faire son petit effet. Pour fêter ça, le groupe dévoile non pas un mais deux clips pour accompagner le single Name For You. La première version intitulée Name You (Flipped) ne propose pas seulement une vidéo spécifique. La chanson a en fait été complètement transformée façon electro 80s et même le chant de James Mercer se fait plus langoureux et trippant. Une version inédite de la chanson qui ne se trouve pas sur l’album sorti aujourd’hui, reste à savoir si le groupe la jouera sur scène lors des concerts à venir !

Pour le deuxième clip de Name For You, changement d’ambiance. Oubliée la femme fatale de la précédente vidéo, bienvenue le skate entre teenagers sous le soleil Californien. Dans les deux cas les vidéos font écho aux paroles de la chanson où James Mercer prévient ses filles que les hommes n’hésiteront pas à utiliser des “noms stupides” pour parler d’elles mais qu’il ne faudra pas y prêter attention. Une jolie chanson où l’américain fait référence au slutshaming et combat les clichés sexistes. Les Shins seront en concert au Trianon (Paris ) le 28 mars prochain. C’est leur seule date française prévue cette année pour le moment, il ne faudra pas rater le coche si vous êtes fan !