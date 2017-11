The Script et Léa Paci dans le Lab Virgin Radio, revivez leurs interviews et live

Encore un joli moment musical passé de 20h à 00h ce dimanche en compagnie de Lionel ! Ce dimanche 5 novembre, notre animateur recevait deux invités exceptionnels dans le Lab Virgin Radio : The Script et Léa Paci. Venu tout droit d'Irlande, le groupe de pop-rock s'est livré en interview, tout comme la nouvelle sensation pop française Léa Paci qui a ensuite offert une petite session live aux auditeurs dans les studios de Virgin Radio. Des séquences à (re)découvrir tout de suite ci-dessous et via la page podcast du site. Rendez-vous tous les dimanches pour de nouvelles émissions dans le Lab Virgin Radio !