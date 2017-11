The Script et Léa Paci dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

Avec Halloween suivi de la Toussaint, la semaine est passée beaucoup plus vite que d'habitude ! Et oui, réjouissez-vous : c'est bientôt le week-end ce qui signifie le retour du Lab Virgin Radio ! Après avoir reçu Camila Cabello et Louane il y a quelques jours, Lionel sera de retour à l'antenne - comme tous les dimanches de 20h à 00h - pour vous faire passer un bon moment musical en compagnie de deux invités exceptionnels. Ce dimanche 5 novembre 2017, notre animateur accueillera le groupe de pop-rock The Script originaire de Dublin en même temps que l'une des plus belles découvertes de l'année... Léa Paci ! Au programme de ce prochain Lab Virgin Radio : interviews et live bien sûr !

Vous ne connaissez pas encore The Script ? Pourtant le trio irlandais a déjà de beaux tubes derrière lui : que ça soit "Superheroes" ou "Hall of Fame" en collaboration avec will.i.am, les garçons nous ont déjà conquis depuis longtemps ! Et leur dernier single "Rain" sorti plus tôt cet été ne fait que confirmer leur talent. De son côté, Léa Paci s'est elle imposée en un rien de temps dans le paysage pop français avec deux titres addictifs : "Pour aller où ?" et "Adolescente Pirate" que vous pouvez entendre sur les ondes de Virgin Radio. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire : Rendez-vous ce dimanche 5 novembre dans le Lab Virgin Radio avec The Script et Léa Paci !