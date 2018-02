The Script offre un concert royal à l'Olympia (report) 

The Script donnait le coup d’envoi de la partie européenne de sa tournée à Paris mardi 27 février, un événement que la rédaction de VirginRadio.fr ne pouvait pas manquer ! Lors de leur dernier passage à Paris en mars 2015 le Zénith était un peu trop grand pour le groupe, au Royaume-Uni les irlandais remplissent des salles gigantesques, en France leur succès est plus confidentiel. C’est donc à l’Olympia que Danny O’Donoghue et sa bande se produisait devant un public chauffé à bloc. Le groupe a déroulé une partition alternant leurs gros succès ( The Man Who Can’t Be Moved, For The First Time, Nothing) et leurs toutes nouvelles chansons (Rain, Arms Open) extraites de leur dernier album, Freedom Child, sans oublier un superbe final sur Hall of Fame. Mais la vraie bonne surprise de ce concert ne résidait pas tant du côté de la setlist que de la mise en scène.

Les irlandais ont dévoilé une énergie sans pareille sur scène, hyper contagieuse, et la plupart des spectateurs qui avaient des places assises ont ainsi passé leur concert debout pour acclamer leur groupe préféré. Une ferveur qui sera bien récompensée puisque le groupe offrira un moment très intimiste aux fans, montant au premier étage de l’Olympia pour interpréter quelques titres en live au beau milieu de leurs fans, un coup de stress pour la sécurité mais un magnifique cadeau pour les fans. Surprise de taille également quand en fin de concert, alors que le groupe entonne leur dernier single, Rain, Amir monte sur scène pour l’interpréter à leur côté. Le chanteur explique avoir rencontré les membres du groupe quelques mois auparavant et en être tombés amoureux, en retour ces derniers l’ont donc convié sur scène. Du bonheur à l’état pur !