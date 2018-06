The Rain : Netflix confirme une saison 2 pour la série

Parmi les séries originales Netflix, il y a quelques pépites. Evidemment, on pense à 13 Reasons Why (dont la deuxième saison est d'ores et déjà disponible) ou à Glow, par exemple. Mais la série qui a marqué les abonnés ce mois-ci, c'est The Rain. A peine débarqué, le show a déjà conquis de nombreux téléspectateurs. Alors bien sûr, Netflix n'a pas perdu de temps pour annoncer une deuxième saison. Aucune date n'a encore été annoncée quant à la diffusion mais on peut déjà imaginer qu'elle sera disponible en 2019. En ce qui concerne le casting, Simone (interprétée par Alba August), Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen), Martin (Mikkel Følsgaard), Patrick (Lukas Løkken), Lea (Jessica Dinnage) et Jean (Sonny Lindberg) devraient être de la partie.

Parce que l'annonce vient de tomber, peu d'informatins ont filtré. Mais l'avantage, c'est que le Season Finale de cette première saison prometteuse nous permet déjà de nous faire une petite idée de ce que réserve la suite. Au coeur des interrogations, le fameux virus : d'où vient-il ? Comment s'est-il propagé ? On se pose ces questions depuis le tout début et avec la chance, on obtiendra quelques réponses dans les prochains épisodes. Mais il faudra faire preuve de patience !