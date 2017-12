Décidément, cette année le groupe The Pretty Reckless aura adoré venir passer du temps avec son public français ! Concert promo avant la sortie de l'album en octobre 2016 au Divan du Monde, concert hommage au Bataclan en janvier et cet été un passage sur les planches de Rock en Seine... Ils ne s'arrêtent plus ! Et on ne va pas s'en plaindre, c'est toujours un plaisir d'accueillir Taylor Momsen, Ben Phillips, Jamie Perkins et Mark Damon dans notre capitale. Cette fois-ci, c'est la mythique salle du Trianon où ils ont déjà joué en 2011 qu'ils ont pris d'assaut. Une annonce qui s'est faite juste après leur passage au festival français fin août. Le concert d'hier soir marquait un moment important pour le groupe : la fin de leur tournée. Alors qu'ils accompagnaient Stone Tour, The Pretty Reckless en a profité pour faire tout de même quelques arrêts de leur côté dans quelques villes. Ce dernier concert parisien marque aussi la fin de l'ère "Who You Selling For" pour le groupe puisque aucune autre tournée n'est prévue au programme. Il fallait donc mettre le feu pour cette clôture... Et c'est chose faite !

C'est par "Follow Me Down" et son intro suggestive ainsi que le classique "Since You're Gone" que The Pretty Reckless a ouvert en beauté leur concert hier soir ! Aux premiers riffs de Ben et Mark, le public s'est enflammé directement, ce qui faisait plaisir à voir et a réjoui le groupe. Taylor Momsen a ensuite enchaîné avec quelques titres de leur dernier opus tels que "Oh My God", "Hangman" et "Prisoner". C'est "Sweet Things" et le très culte "Make Me Wanna Die" qui ont enchainé ensuite ! Une fois de plus, le public a répondu à l'appel de la chanteuse afin de chanter avec elle. "Who You Sellin For" est venue ensuite donner un peu douceur à ce concert enflammé, une petite balade qui ne fait pas de mal.

La première partie du concert s'est clôturée avec les titres très puissants de leur second opus, "Heaven Knows" et "Going To Hell" avant de finir par "Take Me Down", le titre phare de leur dernier album. C'est avec une belle surprise que The Pretty Reckless est revenu sur scène pour son rappel ! Le groupe a joué une ancienne chanson qu'ils n'avaient pas interprété en live depuis 2012 : "Nothing Left To Lose" ! Issue de leur tout premier album "Light Me Up", elle a fait plaisir aux anciens fans à qui les anciens titres manquent beaucoup. Et c'est sur "Fucked Up World" et un splendide et surprenant solo de Jamie Perkins mélangeant sons rock et électro que s'est terminé le show de The Pretty Reckless ! On peut dire qu'ils auront su clore leur tournée comme il se doit ! Légère déception tout de même quant à la durée du show, à peine 1 heure, et une setlist plus courte que d'habitude... On espère tout de même revoir le groupe bientôt à nouveau en France et pourquoi pas, avec un nouvel album ! Redécouvrez notre interview de The Pretty Reckless pour la sortie de leur dernier opus.