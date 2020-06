The Politician : Découvrez la première bande-annonce de la saison 2 (VIDEO)

L'intrigue va monter d'un cran dans la saison 2 de The Politician ! Après avoir mené une campagne dans son lycée californien, c'est le poste de sénateur de New York que Payton Hobart va tenter de conquérir. Mais pour cela, il va devoir marcher sur les plates-bandes de Dede Standish (interprétée par l'extraordinaire Judith Light, déjà vue dans American Horror Story), en poste depuis des décennies. Si cette dernière ne semble pas le craindre, les sondages vont rapidement l'induire en erreur. Une bataille sans merci va alors s'ouvrir entre les deux candidats. Et comme on peut le voir dans la bande-annonce, tous les coups seront permis...

Après nous avoir régalé avec la série Hollywood durant le confinement, Ryan Murphy fait son grand retour pour une deuxième saison de The Politician. Très productif ces dernières années, les projets du réalisateur américain ont su s'imposer parmi les séries les plus populaires. On retiendra notamment les noms de Nip/Tuck, American Horror Story, Glee, Hollywood, Pose ou encore 9-1-1.