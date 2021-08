Octobre s'annonce chargé sur Netflix ! Alors que les abonnés pourront découvrir la troisième saison de You dès le 15 octobre, les aficionados de séries, eux, pourront (re) découvrir The Office pas moins de sept jours plus tard : tenez-vous bien, The Office débarquera sur la plateforme le 23 octobre. Et ce n'est pas tout, la sitcom vient d'être élue "meilleure série de tous les temps" par le média Watch and Listen - devant Friends et Dr House.

The Office débarque sur Netflix

Si vous n'avez toujours pas pris le temps de regarder ne serait-ce qu'un épisode, sachez que The Office vous plonge dans la vie de bureau d'une entreprise américaine avec des personnages clairement décalés. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas Netflix, vous avez possibilité de voir l'intégralité de la série sur Salto ou sur Amazon Prime !