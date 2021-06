The Morning Show : Découvrez la bande-annonce de la saison 2 (VIDEO)

Il faudra encore patienter quelques temps avant le retour de The Morning Show ! Récemment confirmé par Apple TV+, le retour du programme qui met à l'honneur Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell se fera sur nos écrans le 17 septembre prochain. Une bonne nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience la suite de cette série qui avait été nommée huit fois aux Emmys et deux fois aux Golden Globes pour son premier chapitre diffusé à l’automne 2019. Pour rappel, The Morning Show nous transporte dans les coulisses d'une célèbre émission aux Etats-Unis dans laquelle deux présentatrices tentent de tirer leur épingle du jeu, tout en gérant en parallèle les crises de leur vie personnelle.

Comme on s'en doutait, la série reprendra exactement là où elle s'est arrêtée c'est-à-dire lorsque Alex Levy et Bradley Jackson dénoncent en direct à l’antenne l’environnement de travail toxique et sexiste qui est monnaie courante dans les coulisses de l'émission matinale dont elles sont les stars. On devrait également découvrir le personnage de l'actrice Julianna Margulies (célèbre pour ses rôles dans Urgences et The Good Wife) qui interprétera une journaliste qui va donner du fil à retordre à Alex ! On a déjà hâte de découvrir !