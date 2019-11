The Mask 2 : Jim Carrey pourrait reprendre son rôle !

Voilà une rumeur à laquelle on ne s'attendait pas ! Il y a quelques jours, plusieurs médias américains ont balancé des informations selon lesquelles les studios Warners Bros et New Line étaient en train de réfléchir à une suite du célèbre film The Mask. Même si, pour l'instant, ces informations ne sont qu'au stade de la rumeur, le réalisateur du premier volet Mike Richardson s'était récemment confié aux médias sur un possible The Mask 2. Bien évidemment, Jim Carrey serait de la partie. Du moins, c'est ce que souhaiterait tout le monde.

"J'aimerais voir une comédienne avec un véritable talent physique. J'en ai une en tête, mais je ne peux pas vous dire son nom. On doit se démener pour réussir à convaincre cette actrice si particulière. On verra. On ne sait jamais de quoi est fait le futur, on a quelques idées" avait confié le réalisateur il y a quelques mois. Pas d'emballement tout de même puisque aucune déclaration officielle n'a été effectuée. C'est donc une affaire à suivre.