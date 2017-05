Après onze longues années de séparation, les Libertines ont décidé de se redonner une chance, de continuer l’histoire, en sortant leur troisième album Anthems For Doomed Youth en 2015. C’étaient à d’émouvantes retrouvailles auxquelles on a eu droit, les Anglais sont restés fidèles à eux-mêmes après toutes ces années, toujours aussi imprévisibles, toujours aussi attachants et surtout toujours aussi touchants. Leur dernier album n’était pas parfait, quelques sons tomberont certainement aux oubliettes dans les années à venir, mais nous a procuré un immense plaisir de retrouver le duo terrible formé par Pete Doherty et Carl Barât qui n’ont en rien perdu de leur alchimie. Et ils n'en ont pas fini, actuellement en promo pour son nouvel album à venir avec The Jackals, Carl Barât a révélé que le nouvel album des Libs arrivait bientôt.

Quand on lui a demandé lors d'une interview télévisée s’il y aurait bientôt un album des Libertines, Carl a répondu : « Oui. On fait tout ce qu’on peut. On a tellement de matériel, et tellement à accomplir et à dire aussi ». Respirons donc un bon coup, le quatrième album des Libertines pourrait bien arriver avant la fin de l’année ! De son côté, Pete Doherty a sorti son deuxième album solo Hamburg Demonstrations en décembre dernier et continue sa tournée mondiale. Après un concert surprise dimanche dernier au Bus Palladium, il ira rendre visite à ses fans d’Amérique du Sud dès la fin du mois et achèvera son tour du monde le 5 novembre à Moscou. Juste à temps pour préparer la sortie du nouvel album des Libs ?