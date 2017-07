The Libertines : La date de sortie du nouvel album dévoilée ?

En 2015, on retrouvait enfin un des groupes iconiques de notre adolescence, The Libertines qui sortait un nouvel album après 11 ans d’absence. Il s’en est passé des choses durant cette (trop) longue pause, chacun s’est consacré à des projets solo ou au sein d’une autre formation (notamment Babyshambles pour Pete Doherty, Dirty Pretty Things pour Carl Barât). Bien que des très bons titres s’en sont résultés, il manquait toujours un petit quelque chose, il manquait cette alchimie qu’avaient Pete, Carl, Gary et John entre eux. Ils aura donc fallu 11 ans pour que les deux leaders Pete et Carl se réconcilient (rappelons que le deuxième album avait dû être enregistré en présence d’agents de sécurité pour séparer les deux hommes) et se redonnent une chance avec Anthems For The Doomed Youth, un quatrième album des Libertines certes moins fougueux mais plus structuré. Actuellement encore en tournée, le groupe britannique nous parle déjà du disque suivant qui pourrait bien sortir très prochainement !

Carl Barât nous l’avait promis, le nouvel album des Libertines arrive bientôt ! Interrogé par The Star, le batteur Gary Powell a révélé que ce prochain opus était prévu pour « le printemps de l’année prochaine » soit dans moins de huit mois. Son écriture est en cours ! Si on espère que quelques nouveaux morceaux soient dévoilés durant leurs derniers shows de l’été, il ne faudra pas trop en attendre, de « possibles extraits » pourraient être joués mais les Libs ne comptent pas nous faire découvrir des titres entiers. Dommage, on va maintenant devoir prendre notre mal en patience !