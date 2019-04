The Libertines : 2019 marquera leur grand retour sur scène !

Leur dernier album Anthems for a Doomed Youth, sorti en 2015, avait fait grand bruit. Avec cet opus, qui arrivait près de 11 ans après le précédent, Carl Barât, Pete Doherty, John Hassall et Gary Powell avaient décidé de se produire en concert jusqu'en 2018. Et alors qu'ils avaient totalement disparu de la circulation depuis, le groupe vient enfin de révéler les détails de son grand retour. En effet, les rockeurs anglais se produiront le 3 août prochain à Coventry (Royaume-Uni) dans le cadre du festival Coombe Weekender.

Si, pour le moment, le groupe n'a pas prévu d'autres dates, leurs fans semblent, quant à eux, déjà très emballés à l'idée de retrouver les acolytes sur scène. Et ce n'est pas tout. Si l'on en croit les déclarations de Carl Barât, The Libertines serait également en pleine préparation d'un nouvel album : "J’ai tendance à m’enfermer loin des autres dans mon petit bunker vu que je peux être fainéant et que je ne sais pas travailler en me mettant la pression pour écrire le prochain putain de hit. Mais j’ai plein d’idées pour le prochain album. Certaines dont je dois vraiment parler aux mecs."