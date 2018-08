The Kooks: Entretien avec Luke Pritchard pour la sortie de Let's Go Sunshine (INTERVIEW)

Si vous étiez ado en 2006, alors Naive fait partie de vos classiques. Les Kooks, groupe qui a accompagné toute une génération est de retour avec un nouvel album, Let's Go Sunshine. Porté par des singles efficaces (No Pressure, Four Leaf Clover ou encore All The Time), la formation menée par Luke Pritchard a su montrer qu'elle tenait la distance, qu'elle ne se laissait pas effacer par le temps et surtout, qu'elle pouvait se réinventer sans pour autant se répéter.

Après 14 ans, après quatre albums studio, quelques excès, deux départs (Max Rafferty et Paul Garred), les Kooks ont plié, certes, mais ils ont tenu. Il y a eu une phase discrète, c'est vrai. Mais, les voici de retour sur le devant de la scène avec Let's Go Sunshine, un nouvel album solaire et lumineux. Si l'opus est dans les bacs depuis ce matin, il y a quelques mois, Luke Pritchard a pris le temps de revenir sur la création de cet album.

"Je ne ressens pas pression", a t-il confié en évoquant la sortie. "On est au cinquième album, c'est quelque chose que l'on a deja fait. Je suis nerveux mais je suis aussi très fier de l'album. Si les gens ressentent ce disque, alors ce sera génial. On se sent aussi très soutenu, c'est rassurant". Et visiblement, ils n'avaient aucune raison de paniquer : avec ce disque, la petite bande a fait un retour en force.

Et pour y parvenir, il y a toujours quelques challenges à relever : "Le plus challenging pour moi, c'était de gérer. gérer les attentes des autres, gérer mes émotions, gérer mon stress. Je suis quelqu'un de nerveux, je stresse beaucoup, je veux souvent tout changer... alors j'aidû m'apaiser un peu". Et apaisé, c'est justement le qualificatif qui correspond le mieux à la version 2018 de Pritchard. A 33 ans, le musicien semble posé, apaisé... comme s'il avait fait la paix avec le passé. "En tant que groupe", reprend-il, "on a une super une alchimie. Pour ce disque, on a joué, on a beaucoup parlé et je pense que les gens sous- estime ce que c'est d'avoir quatre mecs dans une pièce, qui jouent et qui doivent composer. ca peut être qelque chose de bizarre. Aussi, on pense que c'est facile de faire ça avec des ordinateurs et des machines mais c'est juste un processus différent. S'il n'y a pas de magie ou d'alchimie dans le groupe, alors ça ne marche pas". Et là, pour le coup, ça a marché.

En écoutant Let's Go Sunshine, on a l'impression d'un disque optimiste et solaire. Est-ce que Luke Pritchard est tombé amoureux pendant qu'il travaillait sur le cinquième opus ? Probablement. Toujours est-il que ce disque est clairement réussi. Il est aussi le favoris du leader, celui dont il est le plus fier. Si vous aimez les Kooks, si vous les suivez depuis tout ce temps, alors vous allez adorer.