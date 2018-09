The Kooks annonce une date à Paris !

Vendredi dernier, The Kooks faisait son grand retour dans les charts avec Let's Go Sunshine, un nouvel album solaire et lumineux. Pour le porter, ils ont opté pour des singles tels que No Pressure ou encore All The Time (tous efficace). De retour après quelques années de silence, Luke Pritchard et sa bande ont nettement prouvé qu'ils étaient encore dans le Game - les Kooks ont tenu la distance, sans jamais lasser leur public. Après quelques années compliquée ponctuées par divers excès, Luke Pritchard est donc assagi, certes, mais il est surtout plus en forme que jamais. Et ça, il compte bien le prouver sur scène, à Paris.

Ainsi, les Kooks investiront le Zénith de Paris le 06 avril 2019. Au programme, les morceaux du nouvel album (of course) mais aussi (et surtout), les titres les plus cultes du groupe britannique : Naive, Shine On, Forgive and Forget... attendez-vous à un live inoubliable ! Côté billets, il faudra débourser au minimum 38,50 euros pour avoir une chance de les voir en live. Allez, commencez à compter les jours, 2019 arrivera vite !