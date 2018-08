The Killers : Wonderful Wonderful, le clip longuement attendu, dévoilé

Eh bien, il ne faut pas être du genre impatient si l'on est fan du groupe américain The Killers... Et il l'on prouvé avec leur titre Wonderful Wonderful issue de leur cinquième album du même nom, sorti en septembre 2017. Près d'un an plus tard, le groupe n'en a pas fini avec ce titre et balance un clip pour illustrer le morceau. Un an pour livrer la vidéo... What ?!

La fresque noire et blanche que The Killers offre est presque désertique. Fragmentées, les lyrics suivent une petite fille et son coquillage à travers un désert craquelé. L'impression d'un thriller psychologique s'impose alors. Pieds nus, la petite fille cherche-t-elle un quelconque salut ? Les interprétations sont multiples et subjectives. Mais le groupe originaire de Las Vegas signe là une véritable pépite visuelle et musicale. A découvrir de suite, ci-dessous !