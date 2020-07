The Killers VS. Le prince de Bel Air, le mash-up devenu viral sur Tik Tok (VIDEO)

C'est probablement l'une des séries les plus cultes des années 90 : Le Prince de Bel Air (avec Will Smith) a bercé notre enfance et même celles des plus jeunes. Et justement, Austin Archer, un utilisateur de Tik Tok a choisi de lui rendre hommage en chantant les paroles du générique sur la musique de Mr Brightside des Killers. La vidéo est devenue virale et si vous l'avez manquée, elle est juste ICI :

On ne va pas se mentir, la rencontre des deux univers fonctionne bien - vraiment bien. De quoi nous donner en envie de revoir les épisodes de la série culte qui, on le rappelle, sont disponibles sur Netflix.