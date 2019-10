The Killers tease un nouvel album et une liste potentielle de tracks (PHOTO)

Les Killers continuent de taquiner leurs fans avec la sortie d'un nouvel album en partageant récemment ce qui semble être une liste de titres potentiels pour le disque. Les géants de Las Vegas, qui travaillent actuellement sur la suite de leur cinquième album Wonderful, Wonderful, ont posté un cliché Instagram pour révéler 13 noms de chansons griffonnés sur un tableau blanc. On peut y lire des titres tels que Blowback, Party People, When Dreams Run Dry ou encore Dying Breed.

Cette publication arrive juste après que The Killers ait partagé un autre cliché en studio plus tôt cette année, qui comprenait une variété de paroles et d’autres titres de chansons qui ne figuraient pas dans le cliché le plus récent. Quant au leader du groupe, Brandon Flowers, il a également confirmé récemment qu'il se trouvait dans l'Utah et travaillait sur l'enregistrement d'un album avec ses acolytes. Autant d'indices positifs pour les fans du groupe.