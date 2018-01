The Killers : Rut, le clip qui va vous faire pleurer dévoilé

Le cinquième album studio des Killers est une réussite - au point qu'il s'est imposé dans notre top des albums rock de 2017. Pour le défendre, le groupe issu de Las Vegas continue de dégainer les singles et le dernier en date, c'est Rut. On le précisait plus haut, le morceau est inspiré de la femme du lead singer et de ce qu'elle traverse. En résulte un clip poignant (dirigé par Danny Drysdale) qui met l'accent sur la dépression et surtout, sur le sentiment d'isolation qui, bien souvent, détruit ceux qui en sont atteints.

"La chanson parle d'une personne qui a vécu plusieurs traumatismes. Toute sa vie, elle l'a caché, elle a prétendu que ce n'était pas là. Pour une raison quelconque, alors qu'elle avait 30 ans, elle a décidé de le manifester et ce que je traverse avec ma famille", a confié Brandon Flowers en évoquant Rut. "Le plus souvent, j'ai tendance à la protéger mais j'ai décidé de laisser faire. Alors Rut, c'est une chanson sur elle et sur la façon dont elle s'est soumise à ça. Elle a été sérieusement déprimée et ce n'est que lorsqu'elle a consulté et qu'elle a pu mettre un nom sur ce que c'était qu'elle a pu être aidée", rapporte NME.

Et c'est justement ce que le clip dégage, cette impression d'être "soumis" à tous ces sentiments contradictoires et destructeurs. The Killers, qui signe là un clip excellent, poursuit actuellement sa tournée aux Etats-Unis.