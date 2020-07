The Killers révèle la date de sortie de son nouvel album et un clip inédit (VIDEO)

Ces derniers mois n'auront pas été les meilleurs moments pour les fans de The Killers ! Alors que ces derniers espéraient voir leurs idoles en concert à La Seine Musicale de Paris en juillet prochain, le concert du groupe originaire de Las Vegas sera probablement repoussé à 2021. Un léger contre-temps qui leur a notamment permis de travailler ardemment sur leur prochain album Imploding The Mirage. Initialement prévu pour décembre 2020, il semblerait que le groupe ait décidé de changer ses plans. En effet, les artistes américains viennent de confirmer que leur nouvel opus serait dévoilé le 21 août prochain.

En parallèle de cette nouvelle annoncée directement sur Instagram, The Killers vient également de dévoiler le clip de My Own Soul's Warning, qui devrait figurer sur leur nouvel opus. Des projets à foison qui qui devraient permettre aux fans de digérer la reprogrammation de leur tournée aux Etats-Unis et en Australie. En effet, suite à la crise sanitaire, les interprètes de Human ont préféré repousser leurs concerts à 2021.