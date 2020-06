The Killers en live pour l'émission de Ellen DeGeneres (VIDEO)

Ce lundi 15 juin, The Killers était les invités exceptionnels de l'émission d'Ellen DeGeneres. Alors que ces derniers devraient dévoiler leur prochain album dans quelques semaines, ils ont profité de leur présence virtuelle sur le plateau de la célèbre animatrice pour interpréter leur titre Caution. "Nous espérons que tout le monde se porte bien et reste en sécurité" a balancé Brandon Flowers, le leader du groupe, avant d'entamer ce qui s'avère être le premier extrait de leur futur opus. "On espère vous voir rapidement en personne, un jour" ajoute t-il alors qu'il se tient avec ses acolytes dans un studio d'enregistrement.

Dévoilé en mars dernier, Caution est le single principal de Imploding the Mirage. The Killers a également partagé un autre morceau, Fire in Bone, le mois suivant. Attendu pour mai dernier, l'album des interprètes de Mr. Brightside a été repoussé et on ne connaît pas encore la date de sortie officielle. Il y a quelques jours, ces derniers avaient repris leur titre Land Of The Free en y ajoutant des paroles en hommage à George Floyd. Un article à lire ici.