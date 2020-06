The Killers dévoile son nouveau single My Own Soul’s Warning (AUDIO)

Ces derniers mois n'auront pas été les meilleurs moments pour les fans de The Killers ! Alors que ces derniers espéraient voir leurs idoles en concert à La Seine Musicale de Paris en juillet prochain, le concert du groupe originaire de Las Vegas sera probablement repoussé à 2021. Un léger contre-temps qui leur permettra de dévoiler en exclusivité quelques titres de leur prochain album Imploding The Mirage, qui sortira en décembre 2020 et qui est déjà disponible en pré-commande sur ce site. Après les morceaux Caution et Fire in Bone, c'est donc au tour de My Own Soul’s Warning d'être divulgué officiellement sur YouTube. Un avant-goût très réussi qui nous démontre une nouvelle fois le talent de Brandon Flowers et ses acolytes. Il y a quelques semaines, ces derniers avaient repris leur titre Land Of The Free en y ajoutant des paroles en hommage à George Floyd, décédé suite à des violences policières aux États-Unis.