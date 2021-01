The Killers de retour en studio avec Dave Keuning pour leur septième album (VIDEO)

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans du groupe ! Il y a quelques jours, les membres de The Killers ont publié plusieurs vidéos sur Instagram dans lesquelles on les voit clairement dans un studio d'enregistrement. Simple coïncidence ? Les fans n'y croient pas. Pour ces derniers, cela ne fait aucun doute quant au retour imminent du groupe de rock alternatif américain avec un septième album. Et ce n'est pas tout. À en croire les extraits diffusés sur le réseau social, Dave Keuning serait également de la partie. Une nouvelle qui n'est pas sans surprise puisque le guitariste avait décidé de se lancer dans une carrière solo dès 2017. Il n'avait ainsi pas fait partie du dernier opus du groupe, Imploding The Mirage, dévoilé en août dernier. L'homme retrouvera ainsi le leader, Brandon Flowers, avec qui il avait créé le groupe en 2001.

Dans cette courte vidéo, on découvre les membres du groupe à l'origine du titre Mr. Brightside en train de s'amuser dans un studio d'enregistrement. Petit plus ? On y entend même un extrait du fruit de leur travail. Et même si il semble trop tôt pour affirmer que ce son figurera sur un éventuel prochain album du groupe, les éléments semblent enfin réunis pour que les fans de The Killers se réjouissent de leur retour dans les prochains mois. Pour rappel, Brandon Flowers avait confié au média NME que le nouvel album "pourrait être encore meilleur" que Imploding The Mirage. De quoi nous mettre l'eau à la bouche...