The Killers : Day & Age, fête ses 10 ans avec une réédition de l'album...

C'est sans doute l'effet novembre, l'automne glacial et les fêtes de Noël qui approchent qui poussent les artistes à proposer au public des rééditions d'albums. The Killers a choisi pour fêter les dix ans de l'album, une réédition Deluxe de Day & Age. Une réédition prévue pour le 14 décembre. Donc en plus de regarder l'épisode spécial Christmas de Sabrina sur Netflix, on écoutera dans la foulée The Killers. Pour l'occasion, le groupe américain nous gâte avec un format double album vinyle, incluant 3 titres bonus : Forget About What I Said ; A Crippling Blow et Joy Ride (Night Version). Et parce qu'ils sont cools, les gars ont partager 3 esingles (Spaceman, Human et Joy Ride), d'ores et déjà disponibles sur Spotify et Apple Music.