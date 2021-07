The Killers confirme l'arrivée d'un nouvel album le 13 août prochain !

Préparez-vous, The Killers fera son grand retour dans les bacs le 13 août prochain avec l'album Pressure the Machine ! Comme on vous l'annonçait il y a quelques mois, le confinement aurait permis au groupe de rock de plancher sur un tout nouvel opus. Frustrés de ne pas avoir pu défendre Implore The Mirage sur les scènes du monde entier, les artistes américains devraient pouvoir se rattraper avec ce tout nouveau projet. Récemment interrogé dans un podcast musical, Brandon Flowers, le leader a tenu à apporter quelques précisions concernant ce nouveau projet : "Eh bien, bizarrement, nous avions ce stock de chansons qui étaient en quelque sorte orphelines du dernier disque, mais nous les gardions pour le prochain disque". Une habitude chez les artistes qui clament souvent posséder beaucoup plus de titres qu'il n'en faut pour faire un album. "C'est vraiment le cas pour nous" affirmait le chanteur il y a quelques mois au magazine NME.

"C'est un peu un disque concept, très différent ce que font les Killers d'habitude" expliquait le batteur Ronnie Vannucci Jr. lors d'une récente interview. Une information qui devrait attiser la curiosité des fans du groupe, très impatients de découvrir leurs nouveaux sons. Quant à la pochette de l'album, dévoilée sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous), là-encore le mystère reste intact. On y aperçoit des croix plantées dans le sol, à la manière d'un cimetière, et photographiées en arrière-plan d'une clôture en barbelés. Tout en noir et blanc. Une image plutôt sombre qui témoigne d'une nouvelle ère pour The Killers. En parallèle, de nombreuses rumeurs courent quant au lancement d'une immense tournée mondiale du groupe dans les mois à venir. Rien a été confirmé jusqu'à présent. Patience, on vous dira tout en temps et en heure !