The Handmaid’s Tale : Pourquoi s’y mettre ?

« On n’a rien fait de mieux depuis Charmed » ! Tels sont les propos de notre rédacteur chez VirginRadio.Fr quand il parle de la série évènement, The Handmaid’s Tale ! La saison 2 est sortie aux Etats-Unis et en France diffusée sur la chaîne OCS ! Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. Ca, c’est la saison 1 ! La série a été récompensée aux Globes 2018 comme Meilleure série dramatique ! Si vous ne connaissez pas cette série, on vous dit pourquoi vous devez vous y mettre, maintenant !

Alors oui la société imaginée dans la série est imaginaire, mais à l’heure des extrêmes, on se dit que tout est possible ! On peut parler fertilité également, avec toutes les bactéries, pesticides et autres choses dégueu qui polluent notre terre et notre santé, tout peut arriver ! C’était notre moment coup de gueule !

Elisabeth Moss est géniale ! Elle joue le rôle principal, celui de Offred, une servante qui peut encore mettre au monde et donc est asservie par les riches de cette société imaginaire ! Elle joue trop bien, juste, ça en devient gênant tellement on dirait que c’est vrai !

Alors on va pas vous spoiler, enfin peut-être on sait pas encore, mais la saison 1 est pleine de rebondissements ! Vous pensez tout savoir pendant la série, et paf, le chien, voilà que l’épisode bascule ! Et comme la série est tournée dans une ambiance très sombre, très dure, on ne s’attend jamais à ce qui va et se passe !

Bon, en vrai, on s’en fout, mais un des acteurs principaux, Joseph Fiennes, a joué dans Stalingrad ! Ben, le film avec Jude Law ! Alors oui, personne s’en souvient, mais le mec se sacrifie à la fin du film en mettant sa tête dispo pour se prendre une balle d’un sniper. Spoiler, merci.

Ben là, on n’avait plus trop d’arguments, mais celui-là est pas mal !