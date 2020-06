The Handmaid's Tale saison 4 : Il va falloir s'armer de patience avant la diffusion !

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir aux fans de The Handmaid's Tale, plus communément appelé "La servante écarlate" ! Alors que la saison 4 était attendue pour 2020, la crise sanitaire du coronavirus et le confinement quasi mondial de la population ont empêché le programme d'être tourné comme prévu. Un contre-temps inattendu qui a retardé ou écourté de nombreuses séries même si certaines avaient déjà plusieurs épisodes dans la boîte. Ce qui n'est, à en croire les propos de l'actrice Elizabeth Moss, pas le cas de The Handmaid's Tale.

Interrogée par Extra, celle qui interprète June Osborne en a profité pour donner des nouvelles concernant la production de la série : "Ça ne faisait que 2 semaines que nous avions commencé, donc on a vraiment toute la saison à tourner. On veut retourner au travail, parce que les gens ont des famille à soutenir et des loyers à payer. Mais en même temps, la série ne mérite évidemment pas qu'on mette des vies humaines en danger. On essaie juste de voir comment on peut faire pour que tout le monde soit en sécurité" explique t-elle. Des propos qui ne précisent pas quand reprendra le tournage du programme mais qui laisse présager une longue attente avant de pouvoir regarder les épisodes de la saison 4. Tout vient à point à qui sait attendre...