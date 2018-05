The Handmaid’s Tale saison 2 : Qu’est-ce que ça donne tout ça ?

La saison 2 de la série The Handmaid’s Tale est sortie en France depuis le 26 avril ! La saison 2 est disponible sur OCS, une chaîne introuvable genre 146 mais bon, et nous on a déjà maté les 2 premiers épisodes ! C’était la série dont on vous parlait, celle à ne pas rater ! Elle a d’ailleurs été bien recompensée aux Globes 2018 comme Meilleure série dramatique ! Si vous ne connaissez pas la série, on ne va pas vous la résumer, vous la tapez sur Google, vous la regardez en streaming ! Mais ce dont vous redoutez, vous qui la connaissez, c’est que l’on vous la spoile, vous avez peur ! Mais on n’est pas comme ça nous, on n’est pas de ceux qui vont vous dire que l’héroïne Offred est en réalité une reptilienne envoyée par les Illuminati et qu’elle arrive à voler pour s’échapper dans l’épisode 4, non !

On a vu les 2 premiers episodes de la saison 2 de The Handmaid’s Tale, car oui on a OCS la base, et on adore, on aime ! L’ambiance est toujours la même, très lourde, pesante, limite angoissante ! Petite différence sur la saison 1, pour l’instant, on en apprend un peu plus des autres servantes, leur parcours, le avant ! Mais comme on ne vous spoile pas, on ne vous racontera rien. Sachez juste que si vous avez aimé la première saison, celle-ci ne vous décevra pas. Elisabeth est toujours géniale, bête d’actrice et sorry pour le ton familier, mais elle est top ! La saison 2 est diffusée tous les jeudis à 20H40 sur OCS, que vous n’avez pas, on regarde la suite des épisodes ce jeudi donc, on s’en reparle !