The Handmaid’s Tale : Une saison 3 confirmée

C’est la série du moment, celle qu’il ne faut pas rater, c’est bien-sûr The Handmaid’s Tale ! La saison 2 est actuellement diffusée en France, on vous en parlait d’ailleurs la semaine dernière ! La première saison a été récompensée de ouf aux Globes 2018 comme Meilleure série dramatique, portée par l’actrice principale, Elisabeth Moss ! Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, on vous donne les raisons pour s’y mettre !

We are thrilled to announce today that our Emmy and Golden Globe Award-winning Original Series The Handmaid's Tale will be returning for a third season! pic.twitter.com/hjFns0bNJp — hulu (@hulu) May 2, 2018

La bonne nouvelle a été annoncée par Hulu, qui produit la série, une saison 3 de The Handmaid’s Tale a été confirmée ! Bon, on a le temps de s’en reparler car on est seulement au 3ème épisode de la saison 2 d’ailleurs arrêtez de lire tout de suite maintenant car on vous dit ce qu’il va se passer ! Non on déconne, allez matez The Handmaid’s Tale c’est lourd !