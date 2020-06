The Handmaid's Tale : Regardez le nouveau trailer de la saison 4 (VIDEO)

The Handmaid's Tale, plus communément appelé "La servante écarlate" ne devrait pas revenir de si tôt ! Alors que la saison 4 était attendue pour 2020, la crise sanitaire du coronavirus et le confinement quasi mondial de la population ont empêché le programme d'être tourné comme prévu. Un contre-temps inattendu qui a retardé ou écourté de nombreuses séries même si certaines avaient déjà plusieurs épisodes en boîte. Ce qui n'est pas, à en croire les propos de l'actrice Elizabeth Moss, le cas de The Handmaid's Tale. En effet, celle qui interprète June Osborne a donné nouvelles concernant la production de la série en précisant que l'intégralité de la saison 4 restait à tourner. Traduction, la diffusion ne devrait pas intervenir avant de longs mois.

Pour permettre aux fans de la série de patienter comme il se doit, Hulu vient de dévoiler un teaser de plusieurs minutes sur YouTube. On y découvre que June est en vie et qu'elle parvient à faire évader de nombreux enfants de Gilead. Quant au régime totalitaire vécu par les servantes écarlates, là-aussi de gros changements pourraient intervenir. Est-ce (enfin) l'heure de la révolution ? Il faudra s'armer de patience pour le découvrir...