The Greatest Showman : La BO du film cartonne dans les charts aux Etats-Unis

A moins de vivre au fin fond d'une grotte où le wi-fi n'est qu'un mirage, vous n'avez pas pu passer à côté de The Greatest Showman. Entre les bande-annonces mitraillées dans tous les cinémas du pays et les affiches placardées dans les rues, on ne peut pas vraiment manquer le film qui devrait marquer ce début d'année. Mais, de quoi est-il question au juste ? D'abord, sachez que c'est une comédie musicale. Alors si vous avez piqué du nez devant La La land, passez directement votre chemin. Avec son casting cinq étoiles (Zendaya, Zac Efron et Hugh Jackman), The Greatest Showman devrait vous faire rire, pleurer et même danser.

Côté synopsis, The Grestest Showman est une ode à la naissance du show business. Autrement dit, vous allez être plongés un monde plein d'étoiles et de paillettes (et clairement, ça ne fait jamais de mal). Aussi, le film est inspiré par l'ambition de P.T Barnum - un homme qui, sans rien, a créé un spectacle qui connaîtra par la suite un succès mondial. Bref, le rêve américain à l'état pur. Mais ça sert aussi à ça le ciné, à rêver un peu.

Pour accompagner un film aussi gigantesque, il fallait une bande originale à la hauteur. Et pour ça, la production a fait appel aux compositeurs de la B.O de La La Land - rien que ça. Les acteurs principaux du film prêtent leurs voix au projet (comme sur This Is Me, par exemple). Bien que le film ne soit pas encore sorti dans l'hexagone, les britanniques et les américains, eux, peuvent le voir depuis le 20 décembre dernier. Alors évidemment, la bande originale est déjà disponible. Et le plus beau, c'est qu'elle bat des records - aussi bien aux Etats-Unis qu'en Angleterre. Et ce n'est pas tout ! L'album est numéro un sur iTunes au Mexique et en Indonésie, comme le rapporte Purecharts. En faisant un carton plein dans près de 18 pays, The Greatest Showman a détrôné Ed Sheeran et Emimen - dont le dernier album est sorti récemment.

Si avec ça, vous n'êtes pas convaincus, on ne sait pas ce qu'il vous faut...!