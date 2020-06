The Doors fêtera les 50 ans de l'album Morrison Hotel avec une bande-dessinée

A l'occasion des 50 ans de la sortie de l'album Morrison Hotel (le 9 février 1950), les membres vivants de The Doors - Robby Krieger et John Densmore - viennent d'annoncer la sortie exceptionnelle d'une bande-dessinée éditée par Z2 Comics. Un projet qui devrait être disponible le 13 octobre 2020 mais qui est dores et déjà disponible en pré-commande au prix de 19,99 dollars (pour la version standard) et 99,99 dollars (en version luxe). "Écrite par Leah Moore en collaboration avec les membres survivants de The Doors - et dessinée par des artistes du monde de la bande dessinée - l'anthologie Morrison Hotel tisse l'influence du groupe dans certaines des traditions qui ont conduit à leur statut d'architectes de la contre-culture." précise l'annonce publiée par le mythique groupe sur Facebook.

Bande-dessinée Morrison Hotel

"Je dois être honnête avec vous, l’idée de rencontrer ces gars me fait flipper. Ce sont des artistes incroyables et légendaires, alors le simple fait de les rencontrer et de leur dire bonjour… Ouais, je ne suis même pas sûre que ce soit réel." a confié Leah Moore (fille de Alan Moore) à propos de sa collaboration avec les deux membres restants de The Doors. Pour rappel, Jim Morrison est décédé en 1971 à Paris et Ray Manzarek en 2013. Ce projet célébrera ainsi la mémoire de ces artistes iconiques tout en retraçant, pour les fans, l'histoire de l'album Morrison Hotel. Un objet à ne manquer sous aucun prétexte !