The Defenders, première bande-annonce de la série qui réunit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist !

C'est l'une des séries événements de Netflix pour 2017, difficile de savoir si elle fera autant de bruit que 13 Reasons Why mais c'est pourtant tout le mal que l'on peut souhaiter à la plateforme de streaming. The Defenders est la réunion de tous les super héros Marvel dont on a pu découvrir les différentes aventures sur Netflix. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist sont donc tous les quatre au cœur de The Defenders. Les héros unissent leur force pour combattre The Hand, un ennemi commun. La bande annonce de cette série, qui comptera huit épisodes, vient d'être dévoilée et elle envoie du lourd !

Les événements de The Defenders prennent place six mois après la seconde saison de Daredevil et un mois après la première saison d'Iron Fist. Au casting de la série on retrouvera également la grande Sigourney Weaver dans le rôle d'un des grands méchants de la série. L'intégrale de la saison de The Defenders sera disponible le 18 août sur Netflix.