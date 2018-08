The Cure : une tournée mondiale annoncée ?

Après une année 2018 chargée, le groupe britannique originaire de Crawley, annonce et confirme leur présence au Rock On The Lawns Festival en Afrique du Sud. Premières dates annoncées sur le continent, donc, pour l'année 2019. Des shows programmés à Johannesburg et Cape Town pour le mois de mars. Une première pour The Cure qui n'avait, semble-t-il, jamais joué en Afrique du Sud.

Ces premières dates ravissent certainement les fans sud africains et surtout Andy Mac, fondateur d'AMP Events qui ne cache pas son enthousiasme à l'idée de compter parmi le line-up du festival, le groupe mythique.

It’s with an immense amount of pride that we announce THE CURE will headline 2019 “ROCK ON THE LAWNS”! 1 of the truly great rock acts in the world.

Tix on sale 9am Friday 24 Aug. Limited to 8 tickets p/person @computicket. It’s gonna be EPIC!! Andy#RockOnTheLawns#TheCureSATour pic.twitter.com/2R9XwZnrKk

"C'est la seconde édition du Rock On The Lawns que nous créons en Afrique du Sud... C'est un jour fantastique pour trainer avec ses potes, profiter du bar, de la bonne nourriture et bien sûr des lives des plus grands artistes. Le tout dans un environnement confortable et relaxant. L'an dernier nous avons eu les Pixies en tant headliner et la réponse du public a été formidable. The Cure est depuis longtemps sur ma top list des artistes à faire jouer et je suis ravi que cela puisse enfin se produire !" explique-t-il.

Alors, avec ses deux dates annoncées, peut-on espérer une tournée mondiale pour le reste de l'année à venir ? En tout cas, c'est qu'on souhaite aux fans mais aussi au groupe qui semble ne jamais s'ennuyer sur scène.