The Cure sera l'une des têtes d'affiche de Rock En Seine 2019 !

The Cure en tête d'affiche de Rock En Seine ? L'annonce est faite et confirmée. Le groupe de rock anglais sera bel et bien présent sur la prochaine édition du festival parisien. Un aubaine pour le festival qui semble vouloir renouer avec son image rock. Les fans seront donc ravis de l'un et l'autre seront donc ravis ! En effet, l'été dernier Rock En Seine avait le choix de s'orienter vers le rap et l'électro, notamment avec la présence de PNL en ouverture et Justice, en clôture. En débauchant The Cure, le festival s'octroie un retour aux sources qui ne déplaira pas aux festivaliers de la première heure.

En juillet dernier, le groupe anglais fêter ses quarante ans de carrière. Presque un demi siècle... vous y croyez ? -enfin à une décennie près. N'ayant pas sorti d'album depuis 4.3 Dream en 2008, on espère bien qu'ils débarqueront sur la pelouse du Domaine National de Saint-Cloud, l'été prochain, avec quelques nouveaux morceaux dans la poche. En en est presque certain, d'ailleurs puisque The Cure avait annoncé en avril dernier lors d'un entretien avec la BBC qu'ils avaient repris le chemin des studios.

"Que devrions-nous faire ? Retourner à Crawley où tout a commencé ? Jouer dans le pub où nous avons donné notre premier concert en tant que The Cure ? Ou bien devrions-nous faire les choses en grand et jouer dans toutes les capitales ? Ce sera le 40e anniversaire de notre premier album en 2019. Je me suis dit, si je ne sors pas quelque chose de neuf cette année là, c'est fini pour moi." confie Robert Smith

2019 sera donc une bonne année ! Et on est bien content de les compter parmi le line-up de Rock En Seine. Rendez-vous donc le 23 août prochain pour une ouverture exceptionnelles. Les billets seront en vente à compter du 7 novembre.