The Cure : "Notre nouvel album sortira en 2020 !"

Il y a quelques jours, le leader de The Cure s'est confié au média NME sur les futurs projets du groupe. Alors que les fans attendent depuis plusieurs années le nouvel opus (le dernier date d'il y a 12 ans), il semblerait que Robert Smith se soit enfin décidé à révéler l'avancé de ses projets. Et ce ne sont pas un nouvel album mais trois qui pourraient voir le jour d'ici quelques mois. Le principal se nommerait Live From The Moon. Seulement voilà, cela fait depuis le mois d'octobre dernier qu'il a été annoncé... Et toujours RIEN.

"Le premier sortira définitivement bientôt, nous le terminons et il va bientôt être mixé. Mais tant qu'il ne sera pas terminé, personne ne me croira. J'ai hâte qu'il sorte plus que quiconque, croyez-moi !" a assuré Robert Smith lors de son passage sur le tapis rouge des NME Awards. Quant à la date de sortie de ce fameux projet, là encore la réponse est assez vague : "Je suis trop vieux pour m'engager dans des choses idiotes comme ça, attendez de voir". Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.