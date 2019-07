The Cure : Lullaby, l'extrait qui tease le Hyde Park Movie (VIDEO)

Avant de venir jouer à Paris au festival Rock en Seine, The Cure s'est produit au mythique festival de Glastonbury. Et pour couronner le tout, le film Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park devrait sortir d'ici peu - une bénédiction pour les fans du groupe. Et justement, pour teaser cette sortie tant attendue, le groupe a dévoilé Lullaby en version live. Attention, frissons !

Vous le savez sûrement, le concert a été filmé à Hyde Park (et donc, à Londres) l'été dernier par Tim Pope (collaborateur étroit du groupe). Que vous soyez en France ou ailleurs, le ciné-concert sera diffusé le 11 juillet prochain. Par contre, il faudra réserver vos billets pour vous y rendre !